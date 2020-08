Nach wie vor stammen die meisten Studierenden aus Syrien. Einige davon leben in Deutschland, einige aber auch in den großen Flüchtlingslagern in Jordanien und dem Libanon. Seitdem die Corona-Pandemie viele Bildungsangebote lahm gelegt hat, sind die Abschlüsse noch einmal gestiegen. Auch die Anfragen: Neben Englisch werden die kostenlosen Kurse auf Arabisch, Türkisch und bald auch auf Spanisch angeboten. Das ganze "old mobile first", sagt Suter. "Unsere Studierende haben keine iPhones." Die Onlinekurse sollen mit einer einfachen App, ohne große Datenkapazitäten zu verbrauchen, funktionieren.