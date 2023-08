Insgesamt setzen die Länder, die nach Einwohnerzahl Mittel aus dem Topf des Bundes bekommen, das Geld unterschiedlich ein. Hamburg will den Angaben zufolge das ganze Geld in einen besseren Betreuungsschlüssel in Krippen stecken, Brandenburg will in Personalschlüssel und Zeit für die Anleitung von Auszubildenden investieren. Berlin will in nahezu allen Förderbereichen Mittel verwenden, unter anderem, um die Sprachkitas fortzuführen.