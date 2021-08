Eine kindgerechte Personalausstattung und zugleich ausreichend Plätze in allen Kitas seien in diesem Jahrzehnt nicht mehr zu realisieren, hieß es weiter. Dafür fehlten bis 2030 mehr als 230.000 Fachkräfte. Nach Ansicht der Stiftung besteht aber "die realistische Chance", im Osten den Personalschlüssel an das Westniveau und im Westen die Teilhabe von Kindern unter drei Jahren an das Ostniveau anzugleichen.