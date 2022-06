Den zweiten Tag in Folge haben am Dienstag Aktivisten der Klimaschutzbewegung "Letzte Generation" in Berlin Zufahrten zur Autobahn A100 blockiert. Die Polizei sprach von Gruppen von jeweils fünf bis sieben Personen, die ab acht Uhr morgens an zehn Orten der Stadt den Verkehr lahmgelegt haben. Zum Teil hätten sich die Demonstrantinnen und Demonstranten am Asphalt festgeklebt.