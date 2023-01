Am Sonntag will Klimaaktivistin Luisa Neubauer will nach Lützerath kommen und dort an einem "Dorfspaziergang" teilnehmen. Sie rufe dazu auf, dies ebenfalls zu tun, sagte sie der dpa. "Die Zukunft ist erneuerbar. Deshalb rufen wir bundesweit dazu auf, am 8.1. nach Lützerath zu fahren", sagte Neubauer.