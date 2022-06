Das merken auch die Aktivisten von "Scientific Rebellion". Die Gruppe besteht aus Wissenschaftlern, die zu drastischeren Methoden greifen als friedlich auf der Straße zu demonstrieren. So klebten sie vor kurzem Klimastudien an eine Filiale der Deutschen Bank in München und besprühten die Fassade, um so auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Sie werfen der Bank vor, seit dem Pariser Klimaschutzabkommen über 80 Milliarden Euro in fossile Projekte investiert zu haben.