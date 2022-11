"Das Thema an sich – "Loss and Damage" – ist seit Ewigkeiten auf der Agenda bei diesen Klimakonferenzen. Bisher haben sich aber vor allem die USA und die EU immer und immer geweigert, da in irgendeiner Weise eine Zusage zu machen und für einen Funken an Gerechtigkeit zu sorgen in dieser unendlich ungerechten Krise, in der ja Menschen schon heute ihr Zuhause verlieren und zwar unwiderruflich, in einer Zeit, in der ein Drittel von Pakistan unter Wasser steht. Und das heißt, bei dieser Klimakonferenz wird "Loss and Damage" das Thema sein.