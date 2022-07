Es vergeht kaum ein Tag, an dem CDU- oder CSU-Politiker, vor allem aus dem Süden, die Laufzeitverlängerung fordern. Am Freitag wieder: CDU-Vorsitzender Friedrich Merz teilte per Twitter mit: "Wenn selbst der TÜV sagt, dass ein Weiterbetrieb kein Problem sei, wäre es in der Bundesregierung an der Zeit, die Voraussetzungen zu schaffen."