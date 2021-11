Eine gewisse Aufmerksamkeit ist dieser Allianz bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow sicher: Abseits der eigentlichen Verhandlungen ist sie ein ambitioniertes Statement, eine Absichtserklärung, die zwar überhaupt nicht bindend ist - von der aber eine gewisse Signalwirkung ausgeht. So wie schon von vielen anderen in Glasgow verkündeten Bündnissen und Initiativen zuvor: Dazu gehört eine zum Schutz der Wälder und eine zum Austieg aus der Kohle. An beiden war Deutschland beteiligt.