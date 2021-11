Immer mehr Verbraucher entscheiden sich für Fleisch-Alternativen: Die Produktion der Ersatzprodukte stieg 2020 im Vergleich zum Vorjahr um rund 38 Prozent, einige Hersteller wie Beyond Meat oder jüngst Veganz gehen an die Börse. Aber: Alternativen sind noch immer eine Randerscheinung. Noch machen sie weniger als ein Prozent des gesamten Warenwertes im Vergleich zum Fleichmarkt aus, so das Statistische Bundesamt.