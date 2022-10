Habt ihr schon mal einen britischen Geldschein in der Hand gehabt? Wenn ja, dann habt ihr vielleicht das Bild der Queen darauf gesehen. Denn auf britischem Geld ist immer die aktuelle Königin oder der aktuelle König gedruckt. Mit dem neuen König Charles III. muss also komplett neues Geld hergestellt werden - und bis das fertig ist, kann es wohl ungefähr zwei Jahre dauern.

Auch andere Dinge müssen jetzt geändert werden, zum Beispiel Flaggen, Reisepässe oder Briefmarken. Ganz schön viel Aufwand also. Und das alles passiert nicht nur einmal: All diese Dinge werden sich wieder ändern, wenn nach König Charles irgendwann jemand Neues auf den Thron folgt... Manche finden dieses ewige Hin und Her ziemlichen Quatsch.

Bildquelle: imago