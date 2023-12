Verlängerung der COP28: "Es droht ein Rückschritt"

Auf der UN-Klimakonferenz ringen die Staaten um eine Einigung zum Abschlusstext. Die Konferenz sei die letzte Möglichkeit, das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen, so Andreas Stamm. 12.12.2023 | 1:38 min

Eigentlich sollte die Weltklimakonferenz COP28 in Dubai am heutigen Dienstag zu Ende gehen. Doch die geplante Abschlusserklärung sorgt für Unmut bei vielen Teilnehmern, weshalb die Konferenz in die Verlängerung geht. Deutschland, die EU und Dutzende weitere Staaten fordern weitreichende Nachbesserungen am Abschlusstext.

CDU-Klimasprecher: Saudi-Arabien und Russland blockieren

So sei der russische Präsident Wladimir Putin vor Ort in Dubai gewesen. Das zeige, dass die Verhandlungen "nicht losgelöst von den geopolitischen Fragen" seien.

COP-Präsident Al Jaber selbst kündigte indessen weitere Nachbesserungen am Text an. "Wir müssen noch viele Lücken schließen", sagte er. "Wir müssen ein Ergebnis liefern, das die Wissenschaft respektiert und das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite hält." Er erwarte von den Delegierten in allen Punkten höchste Ambition - "auch in Bezug auf die Sprache zu fossilen Brennstoffen".