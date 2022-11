"Ich lege eine einfache Frage auf den Tisch", sagte die Zehnjährige in ihrer Rede in Scharm el Scheich. "Wann zahlt ihr uns zurück?" Es war einer der heiklen Streitpunkte, die zum offiziellen Ende der Klimakonferenz am Freitagnachmittag noch ungelöst waren. Der Gipfel ging damit so wie alle in den Jahren vorher in die Verlängerung.