EU-Abgeordneter Bloss: EU muss beim Klimaschutz führen

Wichtig sei in dem Kontext auch zu betonen, dass sich Klimaschutz und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit nicht gegeneinander ausspielten. Die Energiepreise in Deutschland könne man reduzieren, in dem die Erneuerbaren Energien ausgebaut würden. "Gas und Kohle sind extrem teuer, die Atomkraft ist extrem teuer, die Wirtschaftlichkeit entscheidet sich daran, wie schnell wir bei den Erneuerbaren sind", so Bloss.