Zwar habe die scheidende Kanzlerin an die Weltgemeinschaft appelliert, "mehr Ambition an den Tag zu legen und eine Dekade der Umsetzung einzuläuten", erklärte WWF-Vorstand Eberhard Brandes am Montag in Berlin. "Zum deutschen Beitrag verkündete Merkel nichts Neues", fügte er jedoch hinzu.