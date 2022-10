In Großbritannien klebten sich im Juli mehrfach Aktivisten der Gruppe "Just Stop Oil" an Gemälderahmen, Mitte August zwei Personen an den Sockel der Laokoon-Gruppe in den Vatikanischen Museen. Im Potsdamer Museum Barberini schütteten zwei Vertreter der Organisation "Letzte Generation" am vergangenen Sonntag Kartoffelbrei auf ein Gemälde des Impressionisten Claude Monet, rund eine Woche zuvor war es Suppe auf Vincent Van Goghs Sonnenblumen in London.