Andreas Malm ist ein freundlicher Mann. Der Schwede wirkt, als könne er keiner Fliege etwas zuleide tun. Seine Worte aber haben Sprengkraft. "Wie man eine Pipeline in die Luft jagt" betitelt Malm so plakativ wie provokant eines seiner Bücher und führt aus: "Wir sind in einer Art Krieg und es gibt einen Feind".