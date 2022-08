AKW-Laufzeiten : Umweltverbände drohen mit Klagewelle

Im Moment sind in Deutschland noch drei Atomkraftwerke in Betrieb und erzeugen Strom. Bis spätestens am 31. Dezember 2022 sollen auch sie abgeschaltet werden. Dann soll es nur noch Strom aus anderen Energiequellen geben. So hatten es die deutschen Politiker kurz nach dem Unglück im Atomkraftwerk Fukushima 2011 beschlossen. Diese Entscheidung gegen Atomkraft in Deutschland nennt man auch Energiewende.





Aber auch nach 2022 wird Atomkraft ein Thema in Deutschland bleiben. Denn der Atommüll aus den Kraftwerken muss noch sehr lange Zeit gelagert werden. Außerdem gibt es in anderen europäischen Ländern Atomkraftwerke, die bei einem Unglück auch für Deutschland gefährlich sein könnten. Dazu gehören zum Beispiel Kraftwerke in Belgien oder Frankreich.



Weil wegen des Ukraine-Kriegs weniger Gas aus Russland geliefert wird und es in Deutschland deshalb an Energie mangeln könnte, wird wieder über Atomkraft diskutiert. Mehr erfahrt ihr in diesem Video:

Was Streckbetrieb von Atomkraftwerken heißt Bildquelle: dpa