Die 17 Klimaschutzaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" hatten die Straße am Vortag an einem zentralen Platz in der Münchner Innenstadt blockiert, indem sich die meisten von ihnen mit einer Hand auf der Fahrbahn festklebten. Dadurch kam es am Stachus für mehr als zwei Stunden in beiden Richtungen zu Behinderungen.