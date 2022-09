In unmittelbarer Nähe der Lecks hat das Methangas nach Ansicht des Bundesumweltministeriums und auch von Greenpeace keine größeren Auswirkungen auf die Umwelt. Das, was an Fischen und anderen Organismen, die am Meeresgrund leben, in Mitleidenschaft gezogen worden sei, bliebe voraussichtlich lokal begrenzt. Genaueres wisse man aber noch nicht, so Greenpeace-Experte Manfred Santen.