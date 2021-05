Lange Zeit blickte man in Frankreich verwundert auf die Wahlerfolge der Grünen in Deutschland. Noch gilt das französische Pendant "Europe Écologie Les Verts" als radikaler und weniger regierungsfähig. Vergangenes Jahr bei den Kommunalwahlen deutete sich zum ersten Mal jedoch auch in Frankreich ein Wandel an: Die Grünen triumphierten in vielen großen französischen Städten. Während die Einführung einer Ökosteuer auf fossile Kraftstoffe wie Diesel vor einigen Jahren eine Protestwelle der Gelbwesten ausgelöst hatte, spricht sich die Mehrheit der Bevölkerung jetzt für eine konsequentere Klimapolitik aus.