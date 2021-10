So werden sich CO2 und die anderen Treibhausgase weiterhin in der Atmosphäre tummeln. Und, gerade haben wir es gesehen, trotz Wirtschafts-Lockdown durch Corona, auf neue Rekordwerte ansteigen. Wissenschaftler wundert das nicht. Denn CO2 überlebt so an die 1.000 Jahre, bis es in seine Bestandteile zerfällt.