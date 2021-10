Das Wasser steht Nordengländern und Schotten buchstäblich bis zum Hals. Flüsse treten über die Ufer, Bahnstrecken sind gesperrt. Kurz vor Beginn der Klimakonferenz scheint der Wettergott eine kleine Erinnerung daran zu senden, wie wichtig es ist, was in den zwei kommenden Wochen in Glasgow verhandelt wird.