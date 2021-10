Joachim Schellnhuber, früherer PIK-Direktor und einer der ersten Wissenschaftler, die den Klima-Kipppunkten auf die Spur kamen, schildert diese Erkenntnis vor rund 15 Jahren so: "Es war ein 'Oh Scheiße'-Moment." Im komplexen System des Erdklimas mit Faktoren wie dem Jetstream und den Meeresströmungen gebe es "so viele Punkte, an denen keine Umkehr mehr möglich ist".