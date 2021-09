Die Menschheit verlasse gerade "ihren klimatischen Wohlfühlbereich", warnt Prof. Mojib Latif vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Hitzewellen in Nordamerika und am Mittelmeer, Waldbrände, "wie sie es noch nie gegeben hat", und zuletzt die Flut in Deutschland hätten das in den letzten Monaten deutlich gezeigt.