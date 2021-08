Klimaschutz in Richterrobe? Bisher undenkbar. Auf der ganzen Welt stehen ähnliche Klagen an. Allein die Androhung wirkt. So will die deutsche Zementindustrie schneller klimaneutral werden als bisher geplant. Und ein holländischer Stahlkonzern kündigte an, auf Kohle zur Energiegewinnung noch früher zu verzichten.