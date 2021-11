Und ein Spitzenland habe sogar das Zeug dazu, Index-Geschichte zu schreiben. "Wenn Norwegen seine Erschließung von Öl- und Gasfeldern in der Arktis einstellen sollte, könnte das Land als erstes überhaupt einen der ersten drei Plätze in der Gesamtwertung des Index belegen", so Burck. "Dann wäre es wahrscheinlich auf einem tatsächlich Paris-kompatiblen Pfad." [Was die mögliche Ampel-Koalition in punkto Klimaschutz plant.]