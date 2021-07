Die EU will mit einem Paket von neuen Klima-Auflagen den Weg zu einem völligen Verzicht auf den Treibhausgas-Ausstoß ebnen. "Wir fordern viel von unseren Bürgern, wir fordern viel von unserer Industrie", sagte Vize-Kommissionspräsident Frans Timmermans am Mittwoch bei der Vorlage des Konzepts "Fit for 55".