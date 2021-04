War das Klimagesetz Mist, Herr Altmaier?

"Nein, wir haben sehr lange um dieses Gesetz gerungen, und es war auch damals ein wichtiger Schritt voran, weil wir uns zum ersten Mal konkrete Klimaziele gegeben haben, aber eben nur bis zum Jahre 2030. Danach haben wir uns entschieden, in der Europäischen Union als Europäer gemeinsam, dass wir bis zum Jahre 2050 klimaneutral werden wollen.



Ich habe bereits im September des letzten Jahres darauf hingewiesen, dass wir einen großen, parteiübergreifenden Konsens brauchen, einen gesellschaftlichen Konsens brauchen und dass wir genau das machen müssen, was Karlsruhe entschieden hat: Nämlich für jedes Jahr einen Reduktionsschritt festlegen, damit am Ende die jungen Leute von heute nicht die gesamte Last oder einen Großteil der Last in 20 Jahren tragen müssen."