Die Union will einen höheren CO2-Preis, die SPD nicht. Die SPD will mehr Erneuerbare Energie, die Union auch, aber bewegt sich beim Abstandsgebot von Windkrafträdern nicht. Landwirtschaftsministerin Klöckner will in Forst- und Landwirtschaft weniger CO2 einsparen, weil der Wald Kohlenstoff binde. Schulze sagt, es müsse erst einmal mehr aufgeforstet werden.