Die Umweltministerin forderte unter anderem ehrgeizigere Ziele beim Ausbau der erneuerbaren Energien und griff in diesem Zusammenhang Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) scharf an. Sie habe im Winter vorgeschlagen, dass Ausbautempo bei Wind- und Solaranlagen in den 20er-Jahren im Vergleich zu den bisherigen Planungen zu verdoppeln. Die Union habe das blockiert.