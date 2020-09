... ist ein Projekt des ZDF. Wie bunt zeigt sich Theodor Storms "Graue Stadt am Meer" heute? Was prägt das Leben in Husum? Welche Themen treiben die Einwohner dieser Kreisstadt nahe der dänischen Grenze um?

Ein ZDF-Team ist vom 2. bis zum 27. März 2020 in Husum präsent und nimmt über vier Wochen am Leben im wirtschaftlichen und touristischen Zentrum Nordfrieslands teil. Unter dem Label "ZDF in Husum" berichten ZDF-Reporter Henner Hebestreit und Kameramann Thomas Henke aus dem Stadtleben und suchen das Gespräch mit den Menschen vor Ort.

Zu erreichen sind sie unter zdfin@zdf.de

Bildquelle: ZDF