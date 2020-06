Wenn das so weiter geht, müssen wir Heringsfischer aufgeben. Kai Briesewitz, Heringsfischer

Die Auswirkungen des Klimawandels in der Ostsee sind heute sichtbarer als je zuvor. In den letzten 30 Jahren stieg die durchschnittliche Wassertemperatur laut GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel um 1,5 Grad Celsius. Eine Folge: Der Hering, einst "Brotfisch" der Küstenfischerei genannt, ist in seinem Bestand stark gefährdet. Das spürt auch Kai Briesewitz. Der Heringsfischer aus Sassnitz darf immer weniger Fisch fangen.