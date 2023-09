UN-Generalversammlung : Ein Rettungsplan für die Menschheit

So schreibt die Bundesaußenministerin in einem Namensartikel, der in mehr als einem Dutzend großer Zeitungen in Afrika, Asien und Südamerika erschien. Deutschland wolle den Ländern des Globalen Südens eine starke Stimme verschaffen. "Das meint auch", so Annalena Baerbock, "die Ziele zur nachhaltigen Entwicklung zum Herz der Vereinten Nationen zu machen". Die Botschaft hören sie wohl in den Straßen von New York, aber noch glauben die Demonstranten nicht, dass diesmal wirklich Taten folgen.