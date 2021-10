Die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP haben gerade begonnen und die Klimabewegung "Fridays for Future" stellt Forderungen. In Berlin rufen sie zum Klimastreik auf unter dem Motto "#IhrLasstUnsKeineWahl". In der Streikankündigung heißt es: "Die Ergebnisse der Sondierungen zeigen, dass eine Ampel-Koalition die 1,5-Grad-Grenze ohne den massiven Druck aus der Gesellschaft nicht einhalten wird."