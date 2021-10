Heißt: Bis 2030 müsste sich die Zahl der Wind- und Solarenergieanlagen in Deutschland verdreifachen, Kohlekraftwerke sollten möglichst abgeschaltet und die Netzinfrastruktur ausgebaut sein. Schwieriger dagegen ist es laut Report in den anderen Bereichen. In diesen müsste "konsequent" auf Strom oder aus Strom hergestellte Energieträger wie grüner Wasserstoff oder E-Kraftstoffe umgestellt werden.