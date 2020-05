Deutschland muss seine Klimaschutzpläne nachbessern, fordert auch Professor Niklas Höhne vom "NewClimate Institute". Deutschlands Pläne bewertet er als "sehr ungenügend". "Wenn alle Länder sich so verhalten würden wie Deutschland, dann kommen wir in die Größenordnung drei Grad Erderwärmung", warnt Höhne. "Das ist eine Welt, in der wir alle nicht leben wollen: große Dürren, Stürme, große Schäden, in allen Teilen der Welt. Es würde wahrscheinlich zu Flüchtlingsströmen kommen, und insgesamt wäre das eine Situation, die wir als Gesellschaft einfach nicht mehr handhaben können."