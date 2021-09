Die Linke und die Grünen stecken die Ziele höher. Die Linke will Klimaneutralität in Deutschland bis 2035 erreichen und die Grünen schreiben in ihrem Wahlprogramm, dass Deutschland "in 20 Jahren klimaneutral werden" könne, also im Jahr 2041. Im Wahlprogramm der FDP steht das alte Ziel: Klimaneutralität bis 2050.