Aber wir haben jetzt erlebt, in vielen Diskussionen in den letzten Wochen, dass viele andere Länder von uns erwarten, dass wir mal den Kurs vorgeben. Und ich sage, dass das, was Olaf Scholz in Kiew gemacht hat, auch mit anderen, dass er gesagt hat, wir wollen die Ukraine jetzt in der Europäischen Union haben, die brauchen den klaren Kandidatenstatus und jetzt auf dem Europäischen Rat sind 27 oder 26 andere Länder gefolgt? Das ist die Führung, die viele auch von Deutschland erwarten und das hat Olaf Scholz diese Woche gezeigt und ich finde, das ist auch in Elmau genau mit dieser internationalen Führung weitergeht.