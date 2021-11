"Es sind in der Tat große Umbrüche vor uns", so Klingbeil weiter. Die Themen Klimakrise, Digitalisierung und Wandel der Arbeitswelt stünden unter anderem auf der Agenda. Bei all diesen Themen müsse die SPD "Ansprechpartner der Menschen sein" und Sicherheit geben. "Das ist der Anspruch, den ich mir selbst stelle und den ich erfüllen will als Parteivorsitzender, dass die SPD Antworten auf diese Herausforderungen der Zukunft gibt."