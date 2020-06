"100 Gramm Hähnchenfleisch für 17 Cent" - solche Angebote soll es laut Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) in Zukunft nicht mehr geben. Es werde keine zweite Chance geben für die Branche, sagte Klöckner nach einem Treffen mit Branchen- und Verbandsvertretern am Freitag in Düsseldorf.