Auch mit Blick auf die Pelztierzucht sollen härtere Regeln eingeführt werden. So könnten in der EU keine Nerze mehr für Mäntel und Mützen gezüchtet und getötet werden. Österreich, die Niederlande und Deutschland fordern ein europaweites Verbot der Pelztierzucht. "Ein generelles Verbot der Pelztierhaltung in der EU ist überfällig", teilte Klöckner mit.