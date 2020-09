"Es geht in die richtige Richtung", sagte die CDU-Politikerin bei der Vorstellung erster Daten via Onlinestream. So ging laut einer Erhebung des bundeseigenen Max-Rubner-Instituts (MRI) der Zuckergehalt bei speziell für Kinder beworbenen Produkten seit den letzten Erhebungen 2016 und 2018 wiefolgt zurück:



Joghurt: Zuckerreduktion um 7,4 Prozent

Quarkspeisen: Zuckerreduktion um 18 Prozent

Knuspercerealien mit Schokolade: Zuckerreduktion um 17 Prozent

Erfrischungsgetränke: Zuckerreduktion um 35 Prozent