Die SPD will mit ihren Parteimitgliedern in der kommenden Woche auf digitalen Konferenzen über den Koalitionsvertrag diskutieren. Am ersten Dezemberwochenende soll dann ein Parteitag über den Eintritt in die Ampel-Regierung entscheiden. In der Woche ab dem 6. Dezember soll Scholz im Bundestag zum Kanzler gewählt werden.