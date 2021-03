Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 14. März könnte eine politische Richtungsentscheidung anstehen. Denn der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann will es noch einmal versuchen, für seine Herausforderin Susanne Eisenmann (CDU) hingegen ist es das erste Mal. Vor fünf Jahren holte der Grünen-Regierungschef die CDU aus der Opposition an den Kabinettstisch. Nun könnte es auch sein, dass die CDU am Ende leer ausgeht und Grün-Schwarz einer "Ampelkoalition" Platz macht, die laut ZDF-Politbarometer vom 5. Februar ebenfalls eine Mehrheit hätte.