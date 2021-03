Seit 30 Jahren regiert die SPD in Rheinland-Pfalz. Die seit 2013 amtierende Regierungschefin Malu Dreyer ist in dem strukturell konservativen Land sehr beliebt, auch bei CDU-Wählern. Dreyer würde gerne die Ampel-Regierung fortsetzen. Doch für die SPD könnte es knapp werden: CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf hat kurz vor der Landtagswahl am 14. März in Umfragen die Nase knapp vorne.