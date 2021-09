Am 26. September sind die Berlinerinnen und Berliner nicht nur zu den Wahlen zum Bundestag aufgerufen, auch über die Zusammensetzung im Berliner Abgeordnetenhaus wird abgestimmt. Ähnlich wie im Bund liegen die Parteien in Umfragen recht nah beieinander, es wird also auf eine Regierungskoalition hinauslaufen.