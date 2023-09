Demonstration in Köln : Hunderte Abtreibungsgegner ausgebremst

Vereinzelt sei es zu Wortgefechten zwischen den Demonstranten gekommen. Auch in Berlin gingen am Samstag Hunderte Menschen für und gegen Schwangerschaftsabbrüche auf die Straße. Laut Polizei kam es in der Hauptstadt nicht zu größeren Störungen. Während der "Marsch für das Leben" in Berlin jährlich stattfindet, war es in Köln das erste Mal.

Dort gab es im Vorfeld Diskussionen, weil die örtliche CDU die Demo auf ihrer Homepage angekündigt hatte.