Es droht ein Ost-West-Konflikt. "Ein mögliches Angebot an Sachsen-Anhalt könnte sein, dass mehr Steinkohle-Kraftwerke bis 2022 vom Netz gehen könnten", berichtet ZDF-Hauptstadtstudioleiter Theo Koll von dem Treffen im Kanzleramt. Damit könnte das Braunkohlekraftwerk Schkopau in Sachsen-Anhalt länger in Betrieb bleiben.