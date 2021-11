Genau wie all jene, die derzeit auf seinem Grundstück ein Protestcamp als kleine Festung aufbauen. Immer wieder wird Baumaterial herangeschafft, überall entstehen Holzhütten und Baumhäuser. "Es entstehen schon jetzt unglaublich viele Strukturen und wir werden weitermachen. Wir werden es RWE so schwer machen, wie es nur geht, uns hier wegzubekommen", sagt einer, der seinen Namen nicht nennen will.